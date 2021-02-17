جوتيريش يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

جدد أمين عام الأمم المتحدة، خلال لقائه رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأخير "تحدث بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة".وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أن "الأمين العام أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار"، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة.