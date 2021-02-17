رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العمال» البريطانى يتهم الحكومة بافتعال حرب ثقافية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:24 ص
العمال البريطاني
العمال البريطاني
وكالات
طباعة
اتهم حزب العمال البريطاني الحكومة بـ"افتعال" حرب ثقافية حول حرية التعبير في حرم الجامعات، لصرف الأنظار عن إخفاقاتها في مكافحة جائحة كورونا.

وكشف وزير التعليم جافين ويليامسون عن مقترحات من شأنها أن تسمح للمتحدثين المحتملين، بمقاضاة الجامعات لعدم منحهم منصة للتعبير عن أرائهم، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين "مناصر لحرية التعبير" ويضع شروطا جديدة على الجامعات التي تريد أن تحصل على تمويل عام.

واتهمت كيت جرين وزيرة التعليم الحكومة بـ"افتعال" حرب ثقافية لإبعاد التركيز عن السياسة، مشيرة إلى أن "الطلاب يشعرون بالقلق بشأن موعد العودة إلى الحرم الجامعي وكيفية دفع ما عليهم من مستحقات وكيف سيحصلون على وظيفة".

وأضافت: "تخلت الحكومة عنهم طوال هذه الأزمة وهي تصنع هذا النقاش لصرف الانتباه عن إخفاقاتها".

موضوعات متعلقة

أمريكا توافق على بيع صفقة صواريخ لمصر.. وتؤكد: «القاهرة حليف استراتيجى مهم لنا»

سقوط أمطار ثلجية على بورسعيد (صور)

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك