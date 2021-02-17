«العمال» البريطانى يتهم الحكومة بافتعال حرب ثقافية

اتهم حزب العمال البريطاني الحكومة بـ"افتعال" حرب ثقافية حول حرية التعبير في حرم الجامعات، لصرف الأنظار عن إخفاقاتها في مكافحة جائحة كورونا.وكشف وزير التعليم جافين ويليامسون عن مقترحات من شأنها أن تسمح للمتحدثين المحتملين، بمقاضاة الجامعات لعدم منحهم منصة للتعبير عن أرائهم، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين "مناصر لحرية التعبير" ويضع شروطا جديدة على الجامعات التي تريد أن تحصل على تمويل عام.واتهمت كيت جرين وزيرة التعليم الحكومة بـ"افتعال" حرب ثقافية لإبعاد التركيز عن السياسة، مشيرة إلى أن "الطلاب يشعرون بالقلق بشأن موعد العودة إلى الحرم الجامعي وكيفية دفع ما عليهم من مستحقات وكيف سيحصلون على وظيفة".وأضافت: "تخلت الحكومة عنهم طوال هذه الأزمة وهي تصنع هذا النقاش لصرف الانتباه عن إخفاقاتها".