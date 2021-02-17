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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع أردنى تركى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:23 ص
العاصمة الأردنية
العاصمة الأردنية عمان
وكالات
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بحثت وزارة الخارجية الأردنية ونظيرتها التركية في عمان، سبل تعزيز العلاقات الأردنية التركية والمستجدات الإقليمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا"، أشار بيان عن الخارجية الأردنية إلى أنه "عقد اليوم في مبنى وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية جلسة مشاورات سياسية، حيث ترأس الجانب الأردني أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة وبمشاركة السفير ضيف الله الفايز وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال والسفير التركي لدى عمان إسماعيل أرماز وذلك لبحث سبل توسعة آفاق وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والمستجدات الإقليمية".

واستعرض الجانبان سبل دفع العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين قدما في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والأكاديمية والسياحية والتعاون في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والتي فاقمتها جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية.

وأكدا على "استمرار العمل لاستكمال توقيع الاتفاقيات الثنائية ومأسسة العمل في إطار خدمة المصالح المشتركة بتوجيهات قيادتي البلدين".

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددين على "ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بما يضمن تحقيق النمو والاستقرار في المنطقة ويلبي طموحات شعوبها".

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