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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط الذهب عالميًا لأدنى مستوى فى أسبوع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:20 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تراجع البلاتين بعد صعود أوصله لأعلى مستوى في 6 سنوات ونصف.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 1.32 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1799.00 دولارا للأونصة.

وهبط البلاتين 3.16 بالمئة إلى 1261.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وأرجع محللون هبوط البلاتين إلى مبيعات لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها تكهنات بزيادة محتملة على الطلب.

وتراجع الفضة 1.2 بالمئة إلى 27.25 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمئة إلى 2385.10 دولار للأوقية.

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