رئيس الوزراء الكويتى: بدأنا الدخول فى وضع مقلق

أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد عن ألمه للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم، مشيرا إلى أن "الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الارتفاع".وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا"، قال خلال جلسة البرلمان لمناقشة الإجراءات الحكومية ضد كورونا: "اليوم نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة، والآن بعد مرور 45 يوما، بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد بلغ عدد الوفيات في الـ15 يوما الماضية 50 حالة".وأضاف: "نسبة إشغال أسرة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد 5 وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك".وتابع: "يجب التوقف عند هذا الأمر والالتزام بما هو مطلوب عمله، نعم نتألم لضرر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتألم لضرر التحصيل العلمي لأبنائنا، ونتألم عندما لا يمارس الرياضيون أنشطتهم، لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرا بالصعود".وشدد على أنه "بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقرينا، والآن لدينا موجة ثانية وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سيكون الوضع صعبا على الجميع".وذكر أن "من يقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذين تعلموا في أرقى الجامعات وقضوا وقتا طويلا من حياتهم في المختبرات والمكتبات للقيام بدورهم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبيانات".وجدد التأكيد على أن "القراءات التي وضعوها مبنية على متابعة دقيقة توصل إلى نتائج يجب أن تضعها السلطة التنفيذية والتشريعية بعين الاعتبار".