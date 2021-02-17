عرض فيلم «ابن سينا» بنادى سينما أوبرا دمنهور (صور)

أقيم مساء أمس فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.وتم خلال الفعاليات عرض فيلم «ابن سينا» الذى أنتج أبان الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1956، وذلك في اطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، واستضاف خلالها الدكتور محمد رفيق، رئيس أتيليه الإسكندرية للفنون والكتاب، وبحضور إيمان مكاوي، مدير أوبرا دمنهور، وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور.يذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا مع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية.