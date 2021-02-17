مسئول جمهورى: نيكى هايلى قد تكون مرشحة الرئاسة 2024

اعتبر مستشار الحزب الجمهوري أليكس كاستيلانوس أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، تحظى بفرص كبيرة لترشيح الحزب لها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" قال كاستيلانوس: "أعتقد أن نيكي هيلي هي الأوفر حظا، وسيكون من الصعب جدا إيقافها.. أعتقد أنه تم التقليل من شأنها".وأضاف: "السياسيون في واشنطن يقولون إن حاكمة ساوث كارولينا السابقة ليست في الحقيقة مرشحة ذات وزن ثقيل، لكنني أعتقد أنها الأوفر حظا وهي الشخص الذي يصعب التغلب عليه".وكانت هايلي هاجمت ترامب في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قائلة: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه خذلنا.. لقد سار في طريق لم يكن عليه أن يسلكه، ولم يكن علينا السير وراءه، والإصغاء إليه.. هو يثير الاشمئزاز".