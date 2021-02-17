إدارة بايدن تزيد جرعات لقاح كورونا للولايات

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إنه ستتم زيادة عدد جرعات لقاح كورونا إلى مختلف الولايات، بنسبة 57% عن العدد الذي كانت تحصل عليه حين تولى الرئيس جو بايدن منصبه.وأوضحت بساكي، في إحاطة صحفية، أن الولايات ستتلقى 13.6 مليون جرعة أسبوعيا ابتداء من هذا الأسبوع، بعد أن كانت تتلقي في السابق حوالي 11 مليون جرعة.ووفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم توزيع حوالي 53 مليون جرعة من اللقاحات حتى يوم الأحد ويشمل هذا العدد 14 مليون شخص تلقوا جرعاتهم الثانية من لقاح "فايزر" أو "موديرنا".ووفقا لإحصاء أجرته شبكة "إن بي سي" الأمريكية، انخفض متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ شهور.وذكرت الشبكة أن متوسط الإصابات في سبعة أيام انخفض إلى 99،052 حالة، بنهاية يوم الجمعة، مقارنة بمتوسط 239،284 حالة في اليوم قبل نحو شهر.وبالنسبة للوفيات، سجلت البلاد 779 حالة، الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 29 نوفمبر عندما تم الإبلاغ عن أقل من 1000 حالة وفاة في يوم واحد.