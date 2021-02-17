رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: 20% من دول العالم تحت عقوبات أحادية الجانب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:51 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن عقوبات أحادية الجانب لم تناقش في مجلس الأمن الدولي، مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت المسؤولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، خلال جلسة للجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة: «ما يثير قلقا خاصا هو فرض إجراءات إجبارية أحادية الجانب، غير مبنية على القانون الدولي في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي أو إضافة للإجراءات التي اتخذها».

وتابعت: «حتى في ظروف الوباء العالمي هناك إجراءات أحادية مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وأشارت إلى حرمان الدول التي تفرض عليها العقوبات من إمكانيات الوصول إلى آليات الاقتراض والأسواق الخارجية، مما قد يدفعها إلى شفا الهاوية ويحرمها من الموارد الضرورية لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية أمام مواطنيها.

وأضافت أن هذا الوضع لا يزال قائمًا على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التراجع عن العقوبات في فترة الوباء.

وأكدت زابولوتسكايا الدعم الروسي لمقترح إيران بشأن صياغة المبادئ الأساسية لتفادي القيود أحادية الجانب وتقليص فاعليتها والتعويض عن الخسائر الناجمة عنها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك