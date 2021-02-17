الهند.. مصرع 47 شخصًا بحادث غرق حافلة فى قناة مائية

أفادت الشرطة الهندية بأن 47 راكبًا على الأقل لقوا مصرعهم بحادث سقوط حافلة في قناة مائية بولاية ماديا براديش وسط البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس شرطة المنطقة دارامفير سينج: «لقد عثرنا الآن على 47 جثة وأرسلناها إلى التشريح.. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة»، مضيفًا أنه تم إنقاذ 7 أشخاص من القناة المائية.ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل أكثر من 50 راكبًا عن الطريق إلى قناة مائية قرب قرية ساتنا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.