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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضربة قاضية لأخطر عصابات تصنيع الأستروكس فى القاهرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:52 ص
ضبط عصابات تصنيع
ضبط عصابات تصنيع الأستروكس
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع وترويج مخدر الأستروكس.

وكانت أجهزة الأمن شكلت فريق بحث لكشف ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة والتى لاذ قائدها بالفرار متخليًا عن السيارة.

وتوصلت جهود الأجهزة إلى تحديد المتهم الهارب، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وله معلومات جنائية، وتبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي، بالاشتراك مع 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم، عدا محرز السلاح النارى الهارب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة واتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم بإرشادهم استهداف الشقق السكنية المشار إليها، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، وعددهم (5 شقق سكنية) وعثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام)، وكمية من البودرة الخام وزنت (11 كيلو جرام)، و(2) مطحنة، و(4) ميزان حساس، و(2) ماكينة عد نقود، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى، و(سيارة، 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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