رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النقل الأمريكية: أعداد الركاب عبر شركات الطيران المحلية هبطت 60% فى 2020

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:46 ص
الطيران الأمريكية
الطيران الأمريكية
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة النقل الأمريكية، أن أعداد ركاب شركات الطيران الأمريكية هبطت 60.1 بالمئة في 2020، مع تراجع الطلب على السفر جوا جراء جائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، أضافت الوزارة أن السفر الجوي هبط 62 بالمئة في ديسمبر الماضي، بزيادة طفيفة عن الانخفاض المسجل في نوفمبر.

وعلى مدار العام 2020 بكامله، انخفضت أعداد المسافرين على الرحلات الجوية المحلية في الولايات المتحدة 58.7 بالمئة، في حين هبطت أعداد المسافرين على الرحلات الدولية 70.4 بالمئة مع قيام دول كثيرة بفرض قيود كبيرة على السفر.

وتقول شركات الطيران الأمريكية، إن الطلب على السفر الجوي ظل منخفضًا بأكثر من 60 في المئة حتى أوائل فبراير الحالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سقوط أمطار ثلجية على بورسعيد (صور)

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك