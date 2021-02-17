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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. 13 وفاة و476 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:03 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعًا من 121 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 479 ألفًا و71 حالة.

كما سجلت 13 وفاة نزولًا من 14 أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 8504 حالات.

وتعافى 1079 شخصًا ليصل عدد المتعافين إلى 460 ألفًا و628 حالة.

وتلقى المغرب اليوم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سينوفام»، حيث بلغ عدد الجرعات التي تلقتها المملكة من لقاحي «سينوفام» و«أسترازينيكا» إلى سبعة ملايين جرعة.

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