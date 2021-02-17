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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:39 ص
الزمالك و الإسماعيلى
الزمالك و الإسماعيلى
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يستضيف الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة فريق الإسماعيلي في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستمرار انتصاراته لتعزيز صدارته للدوري وعدم فقدان أي نقاط في ظل منافسته القوية علي الدوري مع غريمه الأهلي.

ويتواجد الفارس الأبيض في المركز الأول برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، كما يرغب الزمالك في توسيع الفارق مع الأهلي خاصة وأن الأخير لديه مباريات مؤجلة، كما يسعى الزمالك لتحقيق فوز معنوي علي الإسماعيلي قبل السفر للسنغال لخوض مواجهة تونجيت بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن الزمالك تعادل سلبيًا في الجولة الأولى بالقاهرة أمام مولودية الجزائر.

وأعلن باتشيكو عن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي علي النحو التالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.

علي الجانب الآخر يدخل الإسماعيلي اللقاء ولا بديل أمامه إلا تحقيق الفوز والثلاث نقاط في ظل وضعه السيء بجدول الدوري حيث يحتل الفرق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط من خمس هزائم وخمس تعادلات وحقق انتصار وحيد.

لذلك يرغب الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الجديد البوسني ميودراج يوفيتش تحقيق الفوز الثاني للدراويش في الدوري علي حساب الزمالك رغم صعوبة المواجهة، واختار يوفيتش 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي – محمد هاشم – مصطفى الزناري – أحمد فتحي "كاستيلو" – عبد الله جمعة – حسين السيد – رضوان شريفي.

خط الوسط: نادر رمضان – محمد عادل – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد صادق – محمد حسن – محمد الشامي – آري بابل – زياد طارق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – شكري نجيب.

ويدير اللقاء الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه كل من احمد توفيق طلب وسمير جمال وطارق سامي حكمًا رابعًا ويتولى نادر قمر الدولة التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود ناجي.

وواجه الزمالك الإسماعيلي من قبل في 56 لقاء، استطاع نادي الزمالك من الفوز في 27 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 14 مباراة، وخيم التعادل بين الفريقان في 15 لقاء، واستطاع الزمالك تسجيل 71 هدف في شباك الإسماعيلي مقابل 49 هدف للدراويش في شباك الزمالك.

وبخلاف مواجهة الزمالك والإسماعيلي اليوم، تشهد الجولة الثالثة عشر عدة مواجهات قوية حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان، ويحل غزل المحلة ضيفًا على الإنتاج الحربي، ويستضيف سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري.

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