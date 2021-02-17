مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

قال مصدر من داخل قناة MBC إن الإعلامي عمرو أديب بخير ولم يصب بأي مكروه إثر الحادث الذي تعرض له.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "أديب" نُقل على الفور إلى مستشفى دار الفؤاد ويتلقي العلاج لبعض الكدمات التي أصابته.وأفاد المصدر بأن الحادث وقع على طريق دهشور باتجاه بيفرلي هيلز وأن الإعلامي الكبير بخير ولم يصبه أي مكروه.يذكر أن عمرو أديب يقدم برنامج "الحكاية" وهو برنامج توك شو يتم عرضه عبر شاشة MBC مصر.