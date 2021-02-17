ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

فاز ليفربول الإنجليزي، على مضيفه لايبزيج الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب بوشكاش أرينا، ضمن لقاءات الدور الــ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليضع قدما في الدور ربع النهائي من المسابقة قبل مواجهة الإياب التي يخوضها ضد لايبزيج، يوم 10 مارس المقبل.وسجل هدفي ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 53، وساديو ماني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.وتأهل ليفربول للدور ثمن النهائي كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل لايبزيج كوصيف لمجموعته برصيد 12 نقطة، علمًا بأن ليفربول قد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، بينما لم يحصل لايبزيج على اللقب من قبل.