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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:30 ص
د سان جيرمان
د سان جيرمان
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سحق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهماعلى ملعب "كامب نو"، فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وثأر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لفريقه من برشلونة، بعدما قاد بطل فرنسا للخروج بانتصار ساحق من ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

وسجل مبابي "هاتريك" للباريسيين في الدقائق (32 و65 و85) وأحرز زميله مويس كين هدفا في الدقيقة 70، لتكتمل الرباعية الفرنسية، التي ردت اعتبار سان جيرمان بعد 4 سنوات من هزيمته التاريخية على نفس الملعب (6-1)، بينما سجل ميسي هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "بارك دي برانس" معقل سان جيرمان، مباراة الإياب يوم 10 مارس المقبل.

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