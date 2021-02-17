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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تسجيل 19590 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:29 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 19590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و586 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 3489129 فيما بلغ إجمالي الوفيات 82812.

وكانت الهيئة الفرنسية العليا للصحة قد أوصت بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح.

وأوضحت أنه يجب حقن هذه الجرعة الوحيدة من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، بل يفضل ذلك بعد الشفاء بستة أشهر.

وقالت "الأشخاص المصابون يحتفظون بذاكرة مناعية. وهذا يقود الهيئة العليا للصحة إلى التوصية بتقديم جرعة واحدة من اللقاح فقط للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بغض النظر عن الفترة المنقضية منذ الإصابة به"، مشيرة إلى أن "هذه الجرعة من اللقاح ستلعب دور تذكير مناعي".

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