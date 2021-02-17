اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شىء في أول جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تهنئته لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء النادي وجماهيره متمنيا للفريق التوفيق في المباريات المتبقية للبطولة.وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لنادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والتوفيق لفريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وأن تحقق جميع الفرق المصرية الانتصارات في جميع المسابقات لتظل مصر دائما في التفوق والريادة.وقال المهندس هشام حطب "إن الرياضة المصرية تعيش فترة إنجازات خلال الفترة الحالية في ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تشهد الرياضة المصرية في عهده نجاحات كبيرة وتطورا غير مسبوق".وأعرب المهندس هشام حطب عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لكل الفرق الرياضية المصرية والمنافسة على جميع البطولات ودائما مصر تظل على منصات التتويج.