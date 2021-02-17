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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد دعمه للجنة تفكيك النظام السابق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:47 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصف مهمتها من أهم متطلبات الثورة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان - أن اجتماعًا عقد اليوم برئاسة البرهان، مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، رئيس اللجنة المناوب، وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع، ووجدي صالح، وطه عثمان، وإيهاب الطيب.

وأضاف مجلس السيادة، أن الاجتماع تناول التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة.

وأكد الاجتماع ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا، رئيس اللجنة، لممارسة مهامه بصورة طبيعية.

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