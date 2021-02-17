وزير الرياضة يهنئ الأهلى بعد تغلبه على المريخ السودانى

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بعد تغلبه على نادي المريخ السوداني، بثلاثة أهداف نظيفة، في أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم، على استاد القاهرة الدولي، ليتصدر المجموعة الأولى التي تضم المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني.كما قدم الوزير التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، متمنيًا التوفيق للفريق فى باقي مباريات البطولة.ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال وإسعاد جماهيره وتحقيق لقبه العاشر بالبطولة.حضر اللقاء السفير محمد إلياس سفير السودان لدى القاهرة، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والصادق مدبو نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني ورئيس البعثة السودانية.