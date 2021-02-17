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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 780 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:23 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 224 ألفا و329 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - إلى أنه تم تسجيل 42 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و617 حالة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 969 حالة من الإصابة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و788 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 304 حالات، إلى جانب 117 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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