الأهلى يفوز على المريخ بثلاثية فى دورى الأبطال

فاز الأهلي على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.وأحرز أهداف الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 57 ثم أضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 وأحرز والتر بواليا أول أهدافه بالقميص الأحمر والهدف الثالث في لقاء المريخ في الدقيقة 70.واعتلى الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، بينما تذيل المريخ بقيادة مدربه التونسي نصر الدين النابي الترتيب بلا نقاط.