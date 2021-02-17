رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإيسيسكو تعرض استراتيجيتها فى المؤتمر الدولى حول مكافحة التطرف العنيف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:19 ص
الإيسيسكو
الإيسيسكو
أ ش أ
طباعة
شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في المؤتمر الدولي السنوي، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة"، والذي يعقده المرصد المغربي حول التطرف والعنف بشراكة مع الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، والرابطة المحمدية للعلماء. ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام من 16 إلى 18 فبراير 2021.

ومثل المنظمة الدكتور عبد الإله بنعرفة، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو، الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية عن استراتيجية المنظمة في هذا المجال، والتي تتلخص في دراسة استباقية ووقائية عبر التحصين الخارجي والتمنيع الداخلي في مجالات التربية والثقافة؛ ودراسة في الإدماج الاقتصادي والتأهيل النفسي، ومعالجة آثار الاستقطاب وإجراء المراجعات الفكرية اللازمة للمصالحة مع الذات والمجتمع.

وأشار بنعرفة إلى إعداد دليل عملي في مجال تفكيك خطاب التطرف.. موضحا الاستراتيجية الشاملة للمملكة المغربية في مكافحة التطرف العنيف والتي تقوم على ثلاثة أركان: دراسة أمنية، دراسة اقتصادية واجتماعية، ودراسة ثقافية ودينية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات متخصصة حول تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة"؛ "التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية"؛ التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة للتطرف وخطاب الكراهية"؛ "فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: دراسة، برامج وأساليب التقييم"؛ "المرأة والتطرف العنيف: من أجل دراسة جديدة تتجاوز القوالب النمطية".

ويشارك في المؤتمرالمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وعدد من القطاعات الحكومية في المملكة المغربية تمثل وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء.

كما يشارك في المؤتمر مشاركون من المغرب، مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا؛ السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، المملكة العربية السعودية، الفلبين.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

أمريكا توافق على بيع صفقة صواريخ لمصر.. وتؤكد: «القاهرة حليف استراتيجى مهم لنا»

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

وزير الرياضة يهنئ الأهلى بعد تغلبه على المريخ السودانى

الأهلى يفوز على المريخ بثلاثية فى دورى الأبطال

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك