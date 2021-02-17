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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيقات الأولية لحادث انقلاب سيارة بشارع رمسيس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:51 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية، بإشراف المستشار بكر عبد العزيز المحامي العام الأول، في حادث انقلاب سيارة مينى باص بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، عن أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من السائق، كانت السبب وراء وقوع الحادث.

كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 مصابين في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وبالفحص تبين ما تم ذكره، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ورفع رجال مرور القاهرة آثار الحادث، مع فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.

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