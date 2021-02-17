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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق فى مخزن كرتون بقويسنا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:19 ص
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون
ولاء القاضى
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نشب منذ قليل حريق فى مخزن كرتون بجوار المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة عليه عقب ورود بلاغ من الأهالي باشتعال المخزن، ولا تزال عمليات التبريد قائمة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد باستقبال بلاغ من الأهالي باشتعال النيران فى مخزن كرتون بجوار المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين للحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين إخماد حريق بمخزن كرتون على مساحة 1000 متر، بجوار المنطقة الصناعية خلف مدرسة مبارك كول، بعد استدعاء سيارتين للحماية المدنية، ولودرين من مجلس المدينة، وتمت السيطرة على الحريق وجارٍ تبريد منطقة الحريق بالمياه.
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون
حريق فى مخزن كرتون

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