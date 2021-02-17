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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفعيل وحدة الحسابات بالسياحة لقياس المردود على الاقتصاد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:01 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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وافق مجلس إدارة صندوق السياحة في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على اعتماد تكلفة برنامج إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سيتم العمل بالتعاون بين الخبراء المتخصصين من الوزارتين، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتهدف الوحدة التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإقتصاد والإحصاء والسياحة، إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وبناء قدراتهم في مجال الإحصاء السياحي والتوعية بأهمية مخرجات الوحدة المرتبطة بتشجيع السياحة المحلية وقياس مردودها على الاقتصاد المصري، وكذلك دراسة خصائص السائحين الوافدين وتقييمهم للخدمات السياحية المقدمة، وتقدير الدخل السياحي بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي تفعيل هذه الوحدة التي كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٧، في إطار تنفيذ محور التطوير المؤسسي فى إطار الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة التي تشمل مكونًا خاصًا بتوفير البيانات والإحصاءات السياحية الدقيقة.

كما وافق مجلس إدارة صندوق السياحة أيضًا على إطلاق حملة توعية لرفع الوعي السياحي والأثري لدي جموع الشعب المصري، وتعريفهم بالتراث الحضاري والثقافي لمصر ومقوماتها السياحية بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسوف يتم تمويل هذه الحملة مناصفة بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والبنك الأهلي المصري.

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