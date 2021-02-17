سقوط أمطار ثلجية على بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار ثلجية ببعض مناطق المحافظة والتي منها حي الشرق بالقرب من شاطئ المدينة والمجرى الملاحي لقناة السويس.دفع سقوط الأمطار الثلجية المواطنين لإلتزام المنازل، والحرص على عدم النزول إلا للظروف القهرية مع إرتداء الملابس الثقيلة، وظهرت شوارع المحافظة خالية من المارة والسيارات.على جانب آخر، تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من جهودها للسيطرة علي تجمعات الأمطار، من خلال سيارات تابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع عمال الأحياء.في سياق متصل، تتابع غرفة العمليات المركزية بقيادة اللواء ابراهيم عزب مسئول الأزمات والكوارث حالة الطقس الغير مستقر، وتعمل علي مدار الـ 24 ساعة، من أجل إزالة آثار الأمطار، وتسيير حركة السيارات والمارة.