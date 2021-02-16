شريف يبدع فى رسم الخدع البصرية على الجداريات (صور)

يعشق شريف الرسم منذ صغره، تعلق بالألوان والفرش ووجد ذاته في الرسم، طور ذاته في فن الخداع البصري والرسم ثلاثي الأبعاد 3D، ليبدع في الرسم على الجداريات والأسقف، ويعطي لمسة جمالية للمكان.يقول شريف مهدي، ذو الـ42 عامًا، تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: "برسم من وأنا عندي 8 سنين، ووالدي كان بيشجعني ويجيبلي أدوات الرسم، واللي شحعني أكثر إن بابا كان بيرسم برضو وبيعلق لوحاته في البيت".ويرى "شريف" أن فن الخداع البصري فن أوروبي يستخدمه المواطنون في ديكورات الجدران والأسقف، منوها بأنه يعطي جمال للمكان ويحقق متعة للعين، ويقوم بإحياء الأماكن القديمة، متمنيًا أن يصبح فنانًا مشهورًا في فن الخداع البصري ويصل للعالمية.