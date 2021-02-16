فريق الإشراف الطبي بصحة قنا يتفقد مستشفيات نجع حمادي والحميات

تفقد فريق الإشراف الطبي بمديرية صحة قنا، الثلاثاء، مستشفيات نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي ومستشفى الحميات؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين وجاهزية المستشفيات للتغيرات المناخية الحالية.



وبدأ فريق الإشراف الطبي بقيادة الدكتور محمد العديسي مسؤول الطب العلاجي بمديرية الصحة جولته المفاجئة بتفقد مستشفى نجع حمادي العام حيث تفقد الاستقبال وتأكد من تواجد طبيب الاستقبال وتوافر مستلزمات الطوارئ والأمصال وتوافر أكياس الدم بالمستشفي.



واستمرت زيارة فريق الإشراف بالمرور على مستشفي حميات نجع حمادي حيث تفقد العديسي الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر الأدوية ورصيد كاف من الأكسجين ومكافحة العدوي بالمستشفي.



وأثناء الزيارة، تفقد العديسي قسم العزل الخاص بمرضى كورونا حيث اطمأن عليهم وتأكد من توافر متطلباتهم، كما ناقش بروتوكول العلاج الخاص بهم وتنفيذه حسب تعليمات الوزارة، فيما تم تحويل المتغيبين بالمستشفيات إلى الشؤون القانونية للتحقيق.