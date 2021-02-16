شروط التقديم لدورات قوى عاملة بني سويف التدريبية (إنفوجراف)

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن بدء التدريب بمركز شرق النيل بالمحافظة، على مهن الخياطة والتجارة والميكانيكا، والتفصيل، والتعبئة والتغليف، وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل.ونشرت المديرية إنفوجرافا يوضح طرق وشروط التقديم للحصول على تلك الدورات التدريبية.