شروط التقديم لدورات قوى عاملة بني سويف التدريبية (إنفوجراف)
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:48 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن بدء التدريب بمركز شرق النيل بالمحافظة، على مهن الخياطة والتجارة والميكانيكا، والتفصيل، والتعبئة والتغليف، وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل.
ونشرت المديرية إنفوجرافا يوضح طرق وشروط التقديم للحصول على تلك الدورات التدريبية.
ونشرت المديرية إنفوجرافا يوضح طرق وشروط التقديم للحصول على تلك الدورات التدريبية.
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف