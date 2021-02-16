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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شروط التقديم لدورات قوى عاملة بني سويف التدريبية (إنفوجراف)

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:48 م
مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن بدء التدريب بمركز شرق النيل بالمحافظة، على مهن الخياطة والتجارة والميكانيكا، والتفصيل، والتعبئة والتغليف، وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل.

ونشرت المديرية إنفوجرافا يوضح طرق وشروط التقديم للحصول على تلك الدورات التدريبية.
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف
دورات قوى عاملة بني سويف

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