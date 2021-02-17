إصابة ربة منزل و3 أطفال بطلقات نارية فى قنا

أصيبت ربة منزل، و3 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مركز شرطة أبوتشت، مفادها إصابة قاعودة عبدالعليم، 37 عاما، و‪شيماء عبدالرازق عبدالعليم، 14 عاما، ومازن حسن عبدالعليم، 13 عاما، ومروة محمد عبدالعليم، 10 أعوام، بطلقات نارية.وتكثف أجهزة الامن بمحافظة قنا، من جهوددها لكشف ملابسات الواقعة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.