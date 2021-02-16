«صناعة النواب»: مدبولي وعد بمناقشة القوانين بين البرلمان والوزير المختص قبل عرضها على «الوزراء»

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن لقاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان بالبرلمان، كان مثمرا، مشيدا بمبادرة رئيس الوزراء بتوجيه الدعوة للنواب لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات.وأضاف «معتز» أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية، وبالأخص أسعار المازوت والسولار والغاز الطبيعى، قائلا: «لابد من ضرورة أن يتم ربطها بالأسعار العالمية في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة»، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بدراسة الأمر.وأوضح رئيس لجنة الصناعة، انه خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، تحدث عن ضرورة وجود خريطة صناعية واضحة حتى لا يكون هناك عرض أكبر من الطلب ما قد يؤدى إلى الكساد.وشدد محمود على أن أهم مطلب تم طرحه من قبل رؤساء اللجان كان إمكانية مناقشة مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بالمجلس بحضور الوزير المختص قبل إرسالها لمجلس الوزراء، قائلا: رئيس مجلس الوزراء رحب بالمقترح ووعد بتنفيذه.