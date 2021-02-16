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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد: لقاح سبوتنيك الروسي يجب تقييمه على المستوى الأوروبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:46 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
وكالات
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قالت السلطات الصحية السويدية إن لقاح "سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا يجب أن يحصل على نفس التقييم على المستوى الأوروبي مثل اللقاحات الأخرى المتاحة قبل إمكانية استخدامه.

وقالت كارين تيجمارك ويسيل، وهي مسؤولة بوكالة الصحة العامة السويدية "يجب مراجعة جميع اللقاحات المتاحة" من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "سلسلة اللوجستيات بأكملها". وجاء تصريح تيجمارك ويسيل في مقابلة اليوم الثلاثاء عندما سئلت عما إذا كانت السويد ستستخدم اللقاح الروسي.

وبعدما حظى لقاح "سبوتنيك في" باعتراف دولي في وقت سابق هذا الشهر، وتغلب على الشكوك المبكرة، تعمل روسيا على الترويج له في الاتحاد الأوروبي حيث تكافح الكتلة من أجل طرح لقاح خاص بها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تم ارسال طلب للموافقة على اللقاح، على الرغم من أن وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي قالت إنه لم يتم تلقي أي طلب لإجراء مراجعة للبيانات الخاصة باللقاح.

وأضافت تيجمارك ويسيل، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "يجب عليهم تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بالشفافية، والإبلاغ عن الآثار الجانبية ".

وتابعت: "من المهم أن تخضع جميع اللقاحات لنفس النوع من المراجعة".

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