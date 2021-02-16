السيطرة على حريق شب فى مخلفات بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب في مخلفات بشارع 6 بمنطقة العزبة البحرية بمدينة حلوان، دون إصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في مخلفات بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة عليها وإخمادها.