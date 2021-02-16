«صناعة البرلمان» تشيد بافتتاحات الرئيس لـ5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى

أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لـ 5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، من محافظة الإسماعيلية، وهى "مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط، مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ، مستشفى إسنا المركزى بالأقصر، والمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان"، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لتطوير المنظومة الصحية.وأكد معتز محمود، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لقطاع الصحة، وهو ما أكده فى حديثه نحو سعي الدولة المصرية للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، والذى يعد أحد أوجه الرعاية الصحية الشاملة وتعبر حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفا أنه يعطي أهمية كبرى نحو توفير حياة كريمة للمواطنين فى الجوانب المختلفة من الاهتمام بالتعليم والصحة ومواجهة العشوائيات، وهو ما لمسناه من خلال مواجهة جائحة كورونا والتى لازال العالم أجمع يعانى من تبعاتها.وأوضح أن الدولة اتخذت عدد من القواعد والإجراءات لمواجهة الفيروس والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية فى الوقت الذى يتطلب فيه تدوير عجلة الانتاج ومواكبة التحركات الاقتصادية عالميا ومحليا، مضيفا أن هناك مجهودات ملموسة نحو المواطنين فى القطاع الصحي.