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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد يكشف كواليس لقاء «مدبولي» مع روساء لجان البرلمان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:39 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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كشف علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تفاصيل لقاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برؤساء اللجان بمجلس النواب الذي عقد مساء اليوم واستمر لثلاث ساعات.

وقال «عابد» إن اللقاء أسفر عن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عرض القوانين من خلال التنسيق اللجان النوعية الموجودة بالبرلمان.

وأضاف رئيس لجنة النقل أن اللقاء ناقش أيضا تنسيق اللجان النوعية مع المحافظين من أجل إيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تهم المواطنين بمختلف المحافظات.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجان رباعية وثلاثية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ورئيس اللجنة الموجود بالبرلمان والوزير المختص لدراسة حالة معينة أو قضية معينة.

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