انتحار فتاة بعد اكتشاف علاقتها بأحد الشباب بالقليوبية

شهدت منطقة المنايل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة انتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، حيث تخلصت من حياتها بشنق نفسها، بحبل مربوط بعرق خشبي بسطح المنزل، لاكتشاف أهلها علاقتها بأحد الشباب.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بالتخلص من حياتها، بشنق نفسها، بحبل مربوط بعرق خشبي بسطح المنزل، لاكتشاف أهلها علاقتها بأحد الشباب.تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.