باراجواي تتسلم أول دفعة من لقاحات سبوتنيك.. الخميس

قال وزير الصحة الباراجوياني خوليو مازوليني في تغريدة عبر موقع تويتر إن بلاده ستتسلم أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا بعد غد الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وسيتم إعطاء الجرعات للعاملين في وحدات العناية المركزة.وتحتوي الشحنة على 4000 جرعة، بحسب بيان على موقع وزارة الصحة.