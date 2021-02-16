إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 109.2 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 35:13 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد 19- الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في وفاة 2 مليون و410 آلاف و176 شخصا حول العالم.