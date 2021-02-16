«كلمات الشكر».. الحلقة الأحدث من برنامج «معًا نبني البيت»

بثت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت"، الذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وجاءت الحلقة الأحدث بعنوان "كلمات الشكر"، وذلك ضمن سلسلة الحلقات التي يقدمها نيافته تحت شعار "لغة الحب".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.