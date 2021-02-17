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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:32 ص
الدينار الكويت
الدينار الكويت
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء ١٧-٢-٢٠٢١، حيث نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي، ويعد الدينار الكويتي أهم اهتمامات القارىء المصرى والعربي بشكل يومي على جوجل. 

سعر الدينار الكويتي اليوم


ونستعرض لكم سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنوك المصرية، والتي منها الحكومية مثل "البنك الأهلى المصرى"، بالإضافة إلى البنك التجارى الدولى، وأيضًا البنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء ١٧-٢-٢٠٢١


يتباين سعر الدينار الكويتي يوميًا مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصرى.

سعر  الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى اليوم


وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٥١.٤٦ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨١ جنيه مصرى. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17-2-2021 مقابل الجنيه المصري (dostor.org)

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة اليوم


بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند الشراء ٤٨.٥٩ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ٥١.٨٤ جنيه مصرى.

سعر  الدينار الكويتي فى بنك مصر اليوم 


سجل سعر الدينار اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


وصل سعر الدينار مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٤٨.٥٧ جنيه مصرى، أما بلغ عند البيع ٥١.٨٦ جنيه مصرى. 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17-2-2021 (dostor.org)

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية اليوم


سجل سعر الدينار اليوم، عند الشراء ٤٨.٦٨ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


سجل سعره عند الشراء ٤٨.٣٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٩٦ جنيه مصرى.

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