مسئول روسي وسفير مصر بموسكو يبحثان دعم التنسيق لتسوية مبكرة للأزمات

تبادل ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير خارجية روسيا، مع إيهاب نصر سفير مصر في موسكو، اليوم الثلاثاء، الآراء حول سبل دعم التنسيق بين البلدين من أجل تسوية مبكرة لأوضاع الأزمات في المنطقة وشمال إفريقيا على أساس القانون الدولي المعترف به.ذكر بيان للخارجية الروسية، نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كلا الجانبين ناقشا بعض الخطوات العملية لتعزيز التعاون الروسي - المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية.