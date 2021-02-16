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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية الوادي الجديد تقتصر صلوات تذكار رحيل الأنبا بقطر على الكهنة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:08 م
الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس
تريزة شنودة
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صلى صباح اليوم، الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي والواحات قداس ذكرى رحيل الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد والواحات الراحل.

واقتصرت صلوات قداس تذكار رحيله على الكهنة والشمامسة فقط، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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