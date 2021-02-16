نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء بالتأهب لمجابهة أضرار الأمطار

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى بجميع أحياء المنطقة الجنوبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر وأضرار سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.وأكدت عبدالمنعم على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة لمتابعة التقلبات المناخية.كما أصدرت نائب المحافظ تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تطهير مخرات ومجرى السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولا بأول مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.وشددت نائب المحافظ على ضرورة تنسيق التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة الأمطار حال حدوثها وضرورة استغلال كل الإمكانيات المتاحة.ووجهت بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء أحياء المنطقة الجنوبية والتنفيذيين والجهات المعنية بالأحياء ومسؤولى المربعات ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالشوارع، للاستعداد والتأهب لمجابهة موجة الطقس السيئ والأمطار التى تمر بها البلاد للوقوف على كل ما يطرأ فى حال حدوثه والتعامل الفورى، مهيبة بالتعامل السريع مع أى شكاوى ترد بالمنطقة أو أحيائها.كما أكدت على ضرورة تجهيز المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء للتعامل الفورى مع أى مستجدات.كما قامت نائب المحافظ بتحذير مواطنى المنطقةالجنوبية بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصًا على سلامتهم، وارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط المياه فى حالة هطول الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.