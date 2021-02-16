الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيا أمام المريخ السوداني

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

مرت أول 15 دقيقة من الشوط الأول في مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة السادسة أولى الفرص الخطيرة للمارد الأحمر بعد كرة "هات وخد" بين ديانج ومحمود وحيد الذي الذي أرسل عرضية متقنة على رأس بواليا الذي مررها بشكل رائع إلى قفشة لكن الأخير سددها رأسية بجوار القائم.



