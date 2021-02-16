مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور

واصلت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهودها على مدار اليوم في سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدن بالشوارع والميادين.وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الجهود الميدانية لمجالس مدن والقرى المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بجميع الجهات المعنية أولا بأول فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين والسيارات ومتابعة شركة الكهرباء على مدار الساعة لأى بلاغات أو أعطال.وقام مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بسحب تراكمات مياه الأمطار بعدة مناطق بالمدينة وتنظيف وتسليك بربخ عزبة السلام أسفل شريط السكة الحديد لتصريف مياه الأمطار، ومناطق الريفية وشارع الجلاء.كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتوزيع سيارات كسح مياه الامطار بالتعاون مع مجالس المدن، حيث تم سحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة الكيلو 3 وميدان الشهيد عبد المنعم رياض.وواصل مركز مدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق وإشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية وسيارات كسح و2 موتور شفط مياه، حيث تم كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة الفرعية، وجاري العمل على كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها لتيسير سير العمليه المرورية.واستمرت مدينتي الضبعة وبراني في سحب مياه الأمطار خاصة بالمناطق التى شهدت سقوط أمطار غزيرة بقرى الضبعة وبراني مع سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.