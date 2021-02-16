رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:55 م
إزالة تجمعات الأمطار
إزالة تجمعات الأمطار
ياسمين شعيب
طباعة
واصلت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهودها على مدار اليوم في سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى وداخل المدن بالشوارع والميادين.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الجهود الميدانية لمجالس مدن والقرى المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بجميع الجهات المعنية أولا بأول فى سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين والسيارات ومتابعة شركة الكهرباء على مدار الساعة لأى بلاغات أو أعطال.

وقام مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بسحب تراكمات مياه الأمطار بعدة مناطق بالمدينة وتنظيف وتسليك بربخ عزبة السلام أسفل شريط السكة الحديد لتصريف مياه الأمطار، ومناطق الريفية وشارع الجلاء.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتوزيع سيارات كسح مياه الامطار بالتعاون مع مجالس المدن، حيث تم سحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة الكيلو 3 وميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

وواصل مركز مدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق وإشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة جهود سحب تراكمات مياه الأمطار مع الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية وسيارات كسح و2 موتور شفط مياه، حيث تم كسح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة الفرعية، وجاري العمل على كسح مياه الأمطار من أماكن تجمعها لتيسير سير العمليه المرورية.

واستمرت مدينتي الضبعة وبراني في سحب مياه الأمطار خاصة بالمناطق التى شهدت سقوط أمطار غزيرة بقرى الضبعة وبراني مع سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور
مجالس المدن بمطروح تواصل إزالة تجمعات الأمطار وتيسير حركة المرور

موضوعات متعلقة

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك