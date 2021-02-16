انقسام في بريطانيا حول موعد إنهاء الإغلاق العام بسبب عيد الفصح

كشف استطلاع رأي لصحيفة "إكسبريس" عن انقسام حول موعد إنهاء الإغلاق العام في بريطانيا بسبب عيد الفصح في الحانات والمطاعم في إنجلترا في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث أفاد 50% (من إجمالي 2487 شخصًا) بالموافقة فيما رفض 48% وظلت نسبة 2% غير محددة لموقفها من الغلق.ذكرت الصحيفة، أنه من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "خارطة طريق" للخروج من الإغلاق الوطني الثالث يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة مع إعادة فتح المدارس على مراحل في 8 مارس، ويمكن السماح للحانات تقديم المشروبات والوجبات في الحدائق، ولا يُتوقع إعادة فتح الحانات والمطاعم بشكل كامل حتى مايو، ولكن هناك دعوات متزايدة للسماح للحانات بالترحيب بالعملاء مرة أخرى في عيد الفصح.