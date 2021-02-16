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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:54 م
أيرلندا كورونا
أيرلندا كورونا
أ ش أ
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سجلت أيرلندا، اليوم الثلاثاء، 33 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و980 شخصًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيانها الذي أوردته صحيفة (أيريش تايمز) الأيرلندية، أنه تم تسجيل 744 إصابة جديدة مساء اليوم، مما رفع عدد الإصابات إلى 211 ألفًا و113 شخصًا.

وتُظهر أحدث أرقام التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة أنه تم توفير 268 ألفًا و551 جرعة لقاح؛ تشتمل على 176 ألفًا و926 جرعة أولى و91 ألفًا و625 جرعة ثانية.

يُذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أكدت، في وقت سابق من اليوم، أنها تلقت طلبًا من شركة "جونسون آند جونسون" للحصول على تصريح للحصول على جرعة واحدة من لقاح "كورونا".

وأظهرت التجارب المبكرة أن جرعة واحدة من اللقاح التجريبي لشركة "جونسون آند جونسون" ضد فيروس "كورونا" حفزت استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين تقريبًا، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية.

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