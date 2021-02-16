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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: الكافيين ومشروبات الطاقة يؤثران على بنية الدماغ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:51 م
الكافيين ومشروبات
الكافيين ومشروبات الطاقة
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كشفت دراسة حديثة أن استهلاك الكافيين الموجودة في القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لها نفس تأثير العقاقير النفسية على الوظائف العقلية؛ لأنها تعبر الحاجز الدموي الدماغي الذي يؤثر في الجهاز العصبي المركزي ومنه على وظيفة العقل؛ مما يؤدي إلى حدوث تأثيرات على الإدراك الحسي وحالة الوعي، والإدراك، والسلوك.

وأظهر باحثون في جامعة "بازل" في سويسرا، أن تناول الكافيين بانتظام يمكن أن يغير المادة الرمادية في الدماغ.

وقال الدكتور كريستيان كاجوشن، الأستاذ في مستشفى الطب النفسي التابع لجامعة "بازل" في سويسرا: "لا شك أن الكافيين يساعد أغلبنا على الشعور بمزيد من اليقظة، ومع ذلك أيضا، يمكن أن يؤرق نومنا في حال تناوله في فترة المساء، وبالتالي يؤثر الحرمان من النمو على المادة الرمادية في الدماغ".

وخلال فترة الدراسة، قام الباحثون بفحص حجم المادة الرمادية للأشخاص عن طريق مسح للدماغ، وكذلك قياس جودة النوم لدى المشاركين من خلال تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ (EEG).

وكشفت التحليلات والمقارنات أن "المدة الرمادية" في الدماغ تتأثر بشكل ملحوظ، عند من تناول الكافيين، كما لوحظ أنه بعد 10 أيام من الامتناع عن تناول الكافيين، كان حجم المادة الرمادية أكبر مما كان عليه بعد مرور نفس الفترة على المشاركين في الدراسة الذين استخدموا كبسولات الكافيين.

وشدد الباحثون، في دراسته، على أن الاختلاف كان مدهشا بشكل خاص في الفص الصدغي الإنسي الأيمن، بما في ذلك منطقة "الحُصين"، وهي منطقة في الدماغ ضرورية لتقوية الذاكرة.

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